Samba Koné ganha espaço nas opções do Ac. Viseu e vai reencontrar o FC Porto B

Depois de um arranque de temporada complicado e com uma lesão pelo meio, Samba Koné começa a dar sinais de poder afirmar-se no Ac. Viseu. O médio foi lançado a titular na jornada 8 da Liga Sabseg, diante do Nacional, num jogo em que foi expulso perto do final, e repetiu o lugar no onze assim que regressou de castigo.Na paragem, deu também nas vistas ao marcar um dos golos dos beirões no jogo particular com o Chaves, num sinal de que pode ser uma peça importante para Jorge Simão.Agora, no regresso do campeonato, Samba Koné prepara-se para um encontro especial, já que o adversário que se segue, este sábado, é o FC Porto B, equipa que o maliano representou durante duas temporadas e que lhe abriu as portas de Portugal.