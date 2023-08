Steven Petkov reforça ataque do Ac. Viseu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Ac. Viseu oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Steven Petkov. O avançado, que estava livre no mercado após ter terminado a sua ligação Moreirense, com o qual se sagrou campeão da 2.ª Liga, assinou um contrato válido por uma temporada.O búlgaro, de 29 anos, vai representar o seu terceiro clube em Portugal, país ao qual chegou pela porta do Feirense e onde brilhou de sobremaneira em 2021/22, apontando 14 golos em 29 jogos. Na época passada, afetado por algumas lesões, o ponta-de-lança fez apenas 15 encontros pelos cónegos, assinando dois remates certeiros e uma assistência.Nos viriatos, Steven Petkov deverá ser a principal alternativa a André Clóvis, goleador brasileiro que foi o melhor marcador da Liga Sabseg na época passada.