Tety Desire reforça o Ac. Viseu

O Ac. Viseu oficializou esta segunda-feira a contratação de Tety Desire, avançado costa-marfinense, que assinou um contrato válido por uma temporada.





Com 22 anos, o ponta-de-lança já representou o Al-Sulaibikhat, Al-Sahel e Al-Jahra do Kuwait, tendo na última época apontado 11 golos e cinco assistências, em 25 encontros realizados.No plantel de Zé Gomes, Tety Desire vai lutar por um lugar na dupla de ataque com Paul Ayongo, André Claro, João Vasco e Çakar.