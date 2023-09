Vítor Martins e a estreia na Taça de Portugal: «Nós crescemos é na adversidade»

O L. Lourosa vai receber o Ac. Viseu no seu terreno, naquela que é a 2ª eliminatória da Taça de Portugal. O treinador dos viriatos, Vítor Martins, não encara a partida com leveza, mesmo sendo o adversário de um escalão inferior."Vai ser um jogo difícil. Um adversário de Liga 3, mas que tem pouco de Liga 3, principalmente pelas condições que o Lourosa oferece aos seus profissionais, pelo apoio que tem, pela própria equipa técnica que tem competência e que será, em pouco tempo, de ligas profissionais. Olhamos o Lourosa não como um adversário de Liga 3 mas como um adversário da Taça de Portugal, que vai fazer das tripas coração para passar esta eliminatória, tal como nós", atirou o técnico dos viseenses, que foi multado e suspenso na sequência da última partida, diante da UD Oliveirense. Apesar de não concordar que o sorteio da Taça de Portugal tenha "sido mau", Vítor Martins considera relevante o grau de dificuldade do adversário: "Nós crescemos é na adversidade, queremos competir contra os melhores, portanto olhamos para este Lourosa como olhamos para os adversários das últimas partidas no campeonato", concluiu.O avançado Rodrigo Pereira também apoia o respeito pelo adversário e a ideia de jogo que o seu treinador quer implementar no jogo diante do Lourosa, não fosse "dito e transmitido durante a semana que vai ser um jogo difícil". "Tal como o míster disse, encaramos como um jogo de campeonato e entraremos em campo para ganhar", revelou o jogador de 20 anos ao focar a concentração em ultrapassar a eliminatória. "Claramente para quem joga no Académico, o pensamento na vitória tem de estar sempre presente", acabou por dizer.