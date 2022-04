António Oliveira assume saída no final da época

António Oliveira tem contrato até 30 de junho e já decidiu que não vai continuar na equipa B dos encarnados. Aos 39 anos, o sucessor de Nélson Veríssimo à frente da formação secundária não vai mudar de opinião mesmo que venha a receber uma proposta de renovação do Benfica, tendo algumas propostas em carteira para prosseguir a carreira (o mercado brasileiro é uma hipótese pois deixou boa imagem no Atlético Paranaense). Ainda ontem, à margem da sessão de autógrafos dos vencedores da Youth League, que decorreu no Estádio da Luz, confirmou esse cenário.

"Vim com uma missão e acho que a cumpri. A equipa B acaba por ser a mais sacrificada, não tem estabilidade de jogadores, vão para aqui e para ali, as regras do jogo são essas e se me perguntarem se prefiro grupos fechados, claro. O meu futuro vai estar em grupos fechados, mas tenho o sentimento de dever cumprido e é um orgulho enorme representar o Benfica", atirou.