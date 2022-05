António Oliveira dá os parabéns ao FC Porto: «Rivalidade sim, mas de forma sadia e não doentia...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

António Oliveira, treinador da equipa B do Benfica, aproveitou o tempo de antena na 'flash-interview' do Porto Canal, logo após o clássico entre águias e dragões para a Liga Sabseg, para deixar os parabéns ao FC Porto pela conquista do 30.º título nacional.O treinador salientou a necessidade de os agentes desportivos serem "os primeiros a dar o exemplo" de que a rivalidade deverá existir, sim, "mas sempre de forma sadia e não doentia, que leve à violência"."Antes de mais, gostaria primeiramente de poder felicitar e parabenizar o FC Porto pelo 30.º campeonato. Acho que fica bem e nós, como agentes desportivos, que andamos cá dentro, temos de ser os primeiros a dar o exemplo. Rivalidade sim, mas sempre de forma sadia e não doentia, que leve à violência. O futebol é uma festa, que move multidões e acho que devemos promovê-la", atirou.