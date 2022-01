António Oliveira: «Pagámos caro pelo que não fizemos na 2.ª parte»

No rescaldo do desaire do Benfica B frente ao Trofense, António Oliveira mostrou-se desagradado com a quebra que a sua equipa teve na 2ª parte.

"Na 1ª parte, mesmo não mostrando a intensidade a que esta equipa nos habituou, criámos cinco ocasiões de golo que podiam ter trazido outro resultado. Depois, pagámos caro pelo que não fizemos na 2ª parte. Os níveis de intensidade e agressividade baixaram drasticamente, tanto por culpa nossa como do adversário, que se apresentou de forma madura e que soube gerir os momentos do jogo. O Trofense aproveitou os nossos erros, a justiça no futebol dita-se pelos golos que se marca", começou por referir o técnico, que elogiou, no entanto, a forma como a sua equipa se adaptou à mudança de sistema tático do adversário.

O timoneiro das jovens águias recusou ainda a ideia de que esta derrota possa criar uma pressão extra para a próxima jornada, na qual o Benfica B recebe o Casa Pia, 2º classificado: "As equipas que estão envolvidas na luta pela subida olham para nós de uma forma quase despreocupada. Aliás, até olham para nós no sentido de ver se podemos atrapalhar os outros. Não podemos subir, mas temos as nossas ambições. Queremos prestígio e fazemos as contas no fim".