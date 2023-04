Benfica B-B SAD, 0-1: águias perdem com penálti nos descontos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma grande penalidade convertida por Jefferson Sousa, aos 90+4 minutos, deu hoje à BSAD a vitória por 1-0 na casa do Benfica B, em partida da 27.ª jornada da Liga SABSEG.

Com este triunfo, os comandados de Zé Pedro, que se estreou a ganhar como treinador dos azuis, interromperam uma série de três desaires consecutivos e ganham novo ânimo na luta pela permanência, seguindo, provisoriamente, na 16.ª posição.

Num jogo em que ambos os conjuntos foram perdulários na finalização, só da marca dos 11 metros os forasteiros conseguiram chegar ao golo. Os benfiquistas, que estão no 12.º posto, podem apenas queixar-se de si próprios, por não terem conseguido marcar em nenhuma das ocasiões flagrantes que tiveram.

Envolvido na luta pela fuga aos últimos lugares, a BSAD foi a equipa que mais perigo criou na primeira hora, período em que visou a baliza contrária em três ocasiões. Aos 18 e 22 minutos, Chico Teixeira não conseguiu concretizar em remates que erraram o alvo e, aos 23', foi Eduardo Ageu a imitar o colega num cabeceamento que saiu a rasar o poste direito.

Os benfiquistas reagiram à boa entrada dos azuis e conseguiram dispor no último quarto de hora do primeiro tempo das melhores ocasiões para desfazer o nulo. A primeira surgiu, aos 30', quando Rafael Rodrigues cruzou na esquerda e Pedro Santos e Gerson Sousa, no 'miolo' da área, não conseguem encostar.

O desperdício das águias teve novo capítulo aos 34', quando Cher Ndour cabeceou ao lado do poste direito, após um cruzamento da direita de João Tomé. A maior perdida deu-se aos 42', quando Gerson Sousa apareceu na cara de Gonçalo Tabuaço, guarda-redes que fechou o espaço e viu o avançado rematar ao lado.

Após o intervalo, ambas as equipas entraram mais dinâmicas e velozes. O benfiquista Cher Ndour foi o mais rematador e ficou perto de marcar, aos 56 e 60 minutos, quando, em disparos de meia distância, obrigou Gonçalo Tabuaço a defesa atenta e acertou na trave da baliza adversária na cobrança de um livre direto, respetivamente.

Pelo meio, aos 57', a BSAD quase viu Eduardo Ageu marcar, depois de ser lançado em velocidade por um colega e, na 'cara' de André Gomes, rematar já em queda, de pé direito, a rasar o poste direito da baliza do guardião do Benfica B.

Na reta final, a BSAD foi quem mais procurou o golo, que acabou por surgir já em tempo de compensação, quando quase todos no Seixal já pensavam que o empate era um dado adquirido. Aos 90+4 minutos, Jefferson Sousa, que tinha entrado aos 74', bateu com êxito a penalidade, que castigou uma falta que o próprio sofreu, dando os três preciosos pontos à sua equipa.

Jogo no Benfica Campus, no Seixal.

Benfica B - BSAD, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Jefferson Souza, 90+4 minutos (grande penalidade).

Equipas:

- Benfica B: André Gomes, João Tomé, Adrian Bajrami, Amir Feratovic, Rafael Rodrigues (Gilson Benchimol, 80'), Diogo Capitão, Zan Jevsenak, Cher Ndour, Pedro Santos (Filipe Cruz, 90+1'), Henrique Pereira (Diego Moreira, 90+1') e Gerson Sousa (Francisco Domingues, 80').

(Suplentes: Pedro Souza, Filipe Cruz, Ricardo Teixeira, Lenny Lacroix, Francisco Domingues, Diogo Nascimento, Gilson Benchimol, João Resende e Diego Moreira).

Treinador: Luís Castro.

- BSAD: Gonçalo Tabuaço, Trova Boni, Kelechi John, Nuno Tomás, Henrique Gelain, Braíma Sambú, Eduardo Ageu (Jefferson Souza, 74'), Rúben Oliveira, Diogo Tavares (Samuel Lobato, 80'), Fabrício Simões (João Lima, 67') e Chico Teixeira (Yaya Sithole, 80').

(Suplentes: Dylan Silva, Bernardo Caldeira, Martim Coxixo, Boubacar Fofana, António Montez, Yaya Sithole, Samuel Lobato, João Lima e Jefferson Souza).

Treinador: Zé Pedro.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rúben Oliveira (25'), Diogo Capitão (54'), Trova Boni (59'), Nuno Tomás (86') e João Tomé (90+3') e Zan Jevsenak (90+3').

Assistência: Cerca de 500 espetadores.