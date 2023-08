Benfica B oficializa Cauê dos Santos

Cauê dos Santos, avançado brasileiro de 20 anos, foi esta quarta-feira oficializado pelo Benfica como reforço para a equipa B. "Estou muito feliz por chegar ao Benfica, um grande clube. Estou muito animado por este desafio e quero conquistar grandes coisas aqui", atirou o jovem internacional sub-20 pelo Brasil, em declarações à BTV.

O ponta-de-lança chega por empréstimo dos belgas do Lommel SK até ao final da época 2023/24 e diz-se "muito bom finalizador": "Gosto muito de sair da área e de movimentar-me pelos lados. Sou muito bom finalizador com os dois pés e com a cabeça. Procuro ajudar todos os companheiros com golos e vitórias."