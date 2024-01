Benfica B perde com o Fulham na Premier League International Cup

A equipa B do Benfica perdeu, por 3-1, com o Fulham no terceiro jogo que disputou na Premier League International Cup. Os encarnados tiveram uma entrada em falso na partida, realizada em Londres, e aos 30 minutos já tinham sofrido três golos – apontados por Kristian Sekularac (12’), Josh King (21’) e Aaron Loupalo-Bi (30’) – sem resposta. Diogo Spencer ainda reduziu (37’) a desvantagem, mas o conjunto orientado por Nélson Veríssimo acabou por sofrer a segunda derrota na prova (depois de já ter perdido, por 2-1, com o Crystal Palace) em que soma apenas 1 ponto (1-1 com o Liverpool). O próximo embate das águias será com o Everton, no próximo dia 24.