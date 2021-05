Benfica B regressa às vitórias em Oliveira de Azeméis

O Benfica B voltou este domingo aos triunfos depois de derrotar a Oliveirense, em Oliveira de Azeméis, por 2-0, na 31.ª jornada da 2.ª Liga.





Os encarnados, que vinham de um empate com o Penafiel e de uma derrota com o Vizela, contaram com a inspiração de Henrique Araújo, que marcou os dois golos da equipa, o primeiro aos 38 minutos e o segundo aos 68.