Benfica Campus recebe prémio de melhor relvado pela segunda época consecutiva

O Benfica Campus, casa do Benfica B nos jogos da 2.ª Liga, foi esta segunda-feira distinguido como 'Melhor Relvado do Ano da Liga Portugal SABSEG' referente à época 2020/21, conquistando o prémio pela segunda temporada consecutiva. O galardão foi entregue antes do apito inicial do Benfica B-Nacional, pelas mãos da diretora executiva de Competições da Liga Portugal, Helena Pires, ao diretor de Operações do Benfica Campus, João Vinagre.





"O nosso objetivo é apresentar o melhor relvado para as nossas equipas jogarem, não só para os nossos adeptos, que felizmente estão de regresso, como para todos os que estão em casa a ver. Acima de tudo, é um reconhecimento para todos os que trabalham aqui diariamente para termos os melhores relvados e ao mesmo tempo cumprir com os requisitos exigidos pela Liga Portugal, que são bastante importantes", referiu Helena Pires.Já João Vinagre destacou a importância de apresentar um 'tapete verde' de qualidade. "O relvado é o palco do nosso futebol, pelo que uma instituição desportiva como o Benfica tem de apresentar sempre o melhor", afirmou.