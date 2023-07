Central do América-MG emprestado ao Benfica B depois de passagem pelo Torreense

Gustavo Marques, central dos quadros do América-MG, esteve no Torreense por empréstimo em 2022/23, voltou para o Brasil... mas vai regressar a Portugal mais rápido do que se pensava. O defesa, de 21 anos, vai ser reforço da equipa B do Benfica, também a título de empréstimo, de acordo com o 'Globoesporte'.O portal brasileiro revela apenas que os encarnados vão pagar um valor por esta cedência. Gustavo Marques ainda só fez nove jogos pela equipa principal do América Mineiro, precisamente o clube onde foi formado. O 'Globoesporte' conta que o defesa fazia parte dos planos para esta temporada, mas o emblema brasileiro entendeu que a proposta das águias era vantajosa.Na temporada passada, Gustavo Marques participou em 30 partidas pelo Torreense, que acabou por alcançar a permanência na 2ª Liga.