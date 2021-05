Cher Ndour faz história e bate recorde de João Félix

O italiano Cher Ndour fez este domingo história pelo Benfica B, ao tornar-se no mais jovem de sempre a atuar pela formação secundária das águias - com 16 anos e 279 dias.





Lançado já no período de compensações diante da Oliveirense , num jogo da Liga SABSEG, o miúdo italiano quebrou o máximo que até agora estava fixado por João Félix, que em setembro de 2016 jogou pela primeira vez pelos 'bês' com 16 anos e 312 dias.Cher Ndour, refira-se, chegou ao Benfica proveniente da Atalanta no início da temporada.