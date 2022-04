Henrique Araújo arrasador com a arbitragem: «Acredito que um dia vão voltar a respeitar o Benfica»

Henrique Araújo deixou duras críticas ao trabalho da equipa de arbitragem no jogo do Benfica B ante o Rio Ave, que a equipa de Vila do Conde venceu (2-1) nos minutos finais. A expulsão, com duplo amarelo, de Pedro Álvaro é visada pelo dianteiro das águias."Foram duas partes completamente diferentes, na primeira sentimos que fomos melhores do que o adversário. Na segunda, a partir de um erro de arbitragem – mais um, mais uma semana assim – o jogo muda. Ficam 10 para 11 jogadores [adversários]. Há que valorizar o sacrifício de toda a gente que está aqui. Há malta aqui que vai chegar muito longe, não tenho dúvida alguma. Não posso apontar nada. É mais uma semana em que somos penalizados por mais um erro de arbitragem. Há duas semanas tivemos um jogo contra o Mafra, em que temos um golo anulado que poderia ser o 2-2. A semana passada temos um golo anulado com o Estrela da Amadora. Esta semana temos uma expulsão… É uma expulsão de liga portuguesa. Já estamos habituados, é mais do mesmo. Isto é difícil para nós. Vemos isto a acontecer na equipa A do Benfica, na equipa B, nos juniores... Eu acredito que um dia vão voltar a respeitar o Benfica. Neste momento não estão a respeitar. Isto acaba por ser muito difícil para toda a gente que faz parte deste clube. Há que valorizar o trabalho de todos. O sacrifício foi incrível. Hoje não nos deixaram ganhar", começou por dizer à Sport TV após o final do encontro, enaltecendo o esforço dos colegas."Não posso apontar nada a nenhum dos meus colegas. Tentaram e tentaram, tivemos situações para marcar mas é muito difícil. Somos demasiado penalizados por erros que não somos nós que cometemos e assim fica difícil para esta equipa B ir atrás do sonho [o título de campeão]", reiterou o jovem avançado português que já se estreou pela primeira equipa das águias.