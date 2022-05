Hugo Félix estreou-se na Liga Sabseg: «Já era algo que ambicionava há algum tempo»

Hugo Félix estreou-se este domingo na Liga Sabseg, entrando na segunda parte na partida do Benfica B diante do Vilafranquense que as águias venceram por 2-1. O médio português, de apenas 18 anos, jogou os últimos 14 minutos, rendendo Diogo Nascimento em campo, e no fim partilhou as sensações inéditas."Foi muito bom estrear-me neste campeonato. Já era algo que ambicionava há algum tempo. Foi hoje e estou muito feliz pela estreia", reiterou em declarações à Sport TV, vincando que foi uma "semana em cheio" face ao título europeu na UEFA Youth League. "Passados quatro ou cinco dias estreio-me na 2ª Liga. É muito bom, é sinal de que as coisas estão a ser bem feitas. Há que dar continuidade", atirou.O irmão de João Félix quer "fazer mais jogos na 2ª Liga". "Há que dar continuidade ao trabalho", afirmou.Hugo Félix alinhou na terceira equipa esta época depois de ter alinhado na formação sub-19 e sub-23 também.