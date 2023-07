Não houve Paulo Bernardo e Martim Neto, mas reforço Winder marcou na vitória do Benfica B

O Benfica B apurou-se este sábado para a final do Torneio de Verão, que decorre na Póvoa de Varzim. Depois de empate a uma bola no final do tempo regulamentar, a equipa comandada por Nélson Veríssimo levou a melhor nos penáltis (5-3) diante do anfitrião Varzim.

Sem Paulo Bernardo e Martim Neto, que recusaram jogar pelo conjunto secundário, mas com Rafael Rodrigues no onze, o Benfica B viu a formação de Vítor Paneira adiantar-se, aos 30', graças ao golo do avançado Nuno Pereira. O defesa norte-americano Joshua Winder, de 18 anos e contratado esta temporada, empatou aos 66'.

As águias disputam a final no domingo, em jogo marcada para as 20h15, esperando pelo confronto entre V. Guimarães e Tondela para conhecer o adversário.

Num jogo realizado no Estádio do Varzim, com arbitragem de Pedro Marques (AF Porto), as equipas alinharam do seguimente modo:

Varzim - Ricardo Nunes; Gonçalo Pimenta, Dénis Martins, Xandão e Alvaro Milhazes; Sinisterra, Vasco Rocha e Gonçalo Ferreira; Joãozinho, Rui Areias e Nuno Pereira.

Jogaram ainda: Carlos Tovar, Sana, Paulo Moreira, Joca, Silas, João Vieira, João Sidónio e Vasco Braga

Treinador: Vítor Paneira.

Benfica B - Pedro Souza; João Tomé, José Muller, Lenny Lacroix e Rafael Rodrigues; Zan Jevsenak, Pedro Santos e João Veloso; José Marques, Gilson Benchimol, Henrique Pereira e Ricardo Ribeiro.

Jogaram ainda: Paul Okon-Engstler, Gerson Sousa, Francisco Domingues, Adrian Bajrami, Diogo Spencer, Rafael Luís, João Rego, Gustavo Varela, António Muanza e Joshua Winder.

Treinador: Nélson Veríssimo.