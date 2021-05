Nélson Veríssimo: «Controlámos um jogo que nem sempre foi jogado com muita intensidade»

Nélson Veríssimo era um homem satisfeito após a vitória (2-0) do Benfica B em Oliveira de Azeméis. O treinador alcançou a primeira vitória fora de casa ao leme dos encarnados, resultado que garante a permanência dos encarnados na Liga Sabseg. Por isso, o técnico agradeceu aos seus jogadores a abordagem que fizeram à partida.





"Nós sabíamos que vínhamos defrontar uma Oliveirense numa situação delicada da classificação, portanto, provavelmente na expetativa de conquistar pontos, até porque analisando aquilo que tem sido o nosso percurso fora, ainda não tínhamos ganho desde a minha chegada nenhum jogo fora de casa. Um jogo em que a Oliveirense fez, como disse aos jogadores, pela vida, em função da classificação, mas acho que os nossos atletas estão de parabéns pela abordagem que fizeram", frisou, enaltecendo depois a justiça deste triunfo fora de portas."Um jogo que não foi sempre jogado com uma intensidade muita alta, mas ainda assim com a intensidade suficiente para nós controlarmos o jogo. Fomos criando as oportunidades de golo e estas acabaram por se efetivar. Dar os parabéns aos nossos jogadores pela forma séria com que encararam este jogo, aliás, como tem sido apanágio, mas ainda mais neste porque foi contra uma equipa numa posição delicada e nós, estando numa posição mais confortável, podíamos ter uma abordagem não tão assertiva como aquela que tivemos", disse, concluindo: "Hoje também acabamos por garantir matematicamente a continuação neste escalão que é onde nós queremos que os nossos jovens compitam."