Nélson Veríssimo destaca "eficácia" e "solidariedade" do Benfica B no clássico do Olival

Nélson Veríssimo enalteceu o "bom jogo de futebol" e a forma positiva como FC Porto B e Benfica B se apresentaram esta tarde no Olival , numa partida na qual os encarnados saíram vitoriosos por 3-0."Assistimos a um bom jogo de futebol, com duas equipas com futebol positivo. Aliás, dentro do perfil e as características das equipas B. Foi um jogo aberto, sabíamos que independentemente das classificações isso não conta muito. Estávamos à espera de um jogo difícil e aconteceu. Fomos tendo capacidade de defender bem, de criar situações de perigo, de fazer remates à baliza e acabámos por ter eficácia no volume ofensivo que tivemos. Dar os parabéns aos jogadores pelo bom jogo e pela solidariedade que mostraram", disse o técnico encarnado.