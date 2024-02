Nélson Veríssimo eleito o treinador do mês de janeiro da Liga SABSEG

Nélson Veríssimo foi distinguido como o treinador do mês de janeiro da Liga SABSEG, com um total de 28,15 por cento dos votos dos seus colegas. O técnico do Benfica B ficou à frente de Jorge Costa (AVS), que recebeu 14,07 por cento e Leandro Pires, adjunto de Vasco Matos – cumpriu castigo de três jogos – no Santa Clara (12,59%). O vencedor do 'Prémio Vítor Oliveira', de 46 anos, conduziu a equipa secundária dos encarnados a uma série de três jogos invicto, durante a qual bateu sucessivamente Belenenses, FC Porto B e Mafra.