Nélson Veríssimo espera um "jogo dividido" frente à Oliveirense

Nélson Veríssimo espera um bom jogo hoje no Seixal, entre duas equipas que gostam de ter bola. "A UD Oliveirense é uma equipa que, dentro do que tem feito, tenta assumir o controlo do jogo. Tem uma ideia positiva e acredito num jogo dividido", considerou. Do lado da UD Oliveirense, Fábio Pereira pode contar com o plantel praticamente na máxima força, uma boa notícia face às grandes dificuldades que já antecipou para o desafio.