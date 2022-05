Pedro Álvaro: «Queríamos ganhar sempre este jogo, nem que fosse ao berlinde»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pedro Álvaro, capitão do Benfica B, sublinhou a necessidade de a equipa vencer o rival FC Porto B na última jornada da Liga Sabseg. "É sempre um clássico. As equipas têm momentos melhores que outros [no decorrer de um jogo]. O FC Porto esteve melhor na primeira parte, mas nem que fosse ao Berlinde nós queríamos sempre ganhar este jogo. É de salientar a entrega de todos.", atirou o defesa-central das águias, em declarações ao Porto Canal.