Samuel Soares explicou golo incrível: «Senti o guarda-redes um bocado adiantado»

Samuel Soares executou um pontapé incrível, a mais de 80 metros da baliza, que redundou em golo com a ajuda do guarda-redes Miguel Santos, do Trofense. O colega de posto, do Benfica B, explicou o que fez para ter chegado ao empate na partida (1-1).

"Senti o guarda-redes um bocado adiantado. Sabia que estava a favor do vento. Então, tentei arriscar e felizmente correu bem", começou por dizer em declarações à Sport TV.O guarda-redes português formado nos encarnados garantiu que é um momento que "vai ficar na memória" e que o que mais gostou foi a obtenção dos três pontos."É um sentimento de muito contentamento mas mais contente estou ainda pela vitória da equipa e pela reviravolta", vincou 'Samu'.