Treinador do Benfica B pede "mais respeito": «Dois penáltis por marcar em dois jogos seguidos»

O Benfica B foi derrotado pelo Estrela da Amadora por 2-1 , numa partida que deixou o técnico Luís Castro bastante irritado. À BTV, o treinador encarnado pediu respeito pelo clube da Luz e pelo trabalho diário, isto depois de um jogo no qual diz ter havido alguns erros de arbitragem, nomeadamente um penálti por marcar a favor da sua equipa."Queria fazer uma coisa que nunca faço, no último jogo optei por não o fazer... Pedia mais respeito pelo clube. Dois penáltis por marcar em dois jogos seguidos... O treinador adversário pensou que estava zangado com ele, mas depois concordou que tinha de ser mais [tempo de descontos]. Quando o adversário concorda... Há um penálti sobre o Gerson, lances no meio campo para a amarelo que não são dados... No último jogo com 10 faltas vimos sete amarelos", começou por dizer."Eles são novos, estão a aprender, mas nós estamos num campeonato. O facto de sermos uma equipa B, somos meninos, que não faz mal nenhum... Nós queremos lutar por pontos! Só peço respeito. Não vou bater na arbitragem, porque se não sou suspenso, que é a coisa mais fácil. Suspenso cinco jogos e os árbitros continuam a arbitrar. Mas exijo mais respeito, critério e atenção. Os nossos jogadores trabalham, dão o máximo e merecemos respeito. Nunca falo de arbitragem, não falei uma única vez na época passada. Mas só peço respeito pelo trabalho diário que aqui é feito. Estamos a trabalhar para o futuro do Benfica, mas gostamos de ganhar", finalizou.