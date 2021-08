Antigo avançado dos flavienses esteve na Póvoa com emoção

De visita à sua terra Natal, Victor Manuel Costa Riça, conhecido no mundo do futebol por Victor Riça e irmão do também ele antigo guarda redes do Chaves, Rui Riça, não escondeu a sua paixão ao clube e numa altura em que o público também está de regresso aos estádios, acompanhado pelo filho e trajados a rigor, marcaram presença no Estádio Municipal do Varzim Sport Clube.





Depois de toda a sua formação no Desportivo de Chaves, onde jogou também como sénior e com passagens por clubes como Montalegre, Lousada, União de Lamas, Dragões Sandinenses, Moreirense e Feirense, o antigo avançado não escondeu a sua paixão ao Chaves e nem mesmo ao 'desporto Rei'. «Como é bom ver de novo pessoas nos estádios, como é bom ver de novo o meu Chaves a jogar ao vivo, como é bom ver de novo futebol, adrenalina, o nervoso miudinho antes do jogo, o cheiro da relva…… Futebol o meu grande vício», disse o antigo jogador na sua página pessoal do facebook.