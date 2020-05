Bura é reforço do Chaves

Bura é o mais recente reforço do Chaves. O defesa-central, de 31 anos, está de regresso a uma casa por onde passou na temporada em 2013/14 e junta-se a Luís Silva, contratação recentemente assegurada pelos flavienses que chegou, também ele, proveniente do Leixões.





Em declarações aos meios oficiais do clube, o defesa-central mostrou-se satisfeito por estar de regresso aos flavienses. "O Chaves é um clube que me diz muito. Quando estive cá há seis anos fui recebido de braços abertos e tenho a certeza que agora vai ser igual. Estou contente por ingressar neste projeto e posso prometer que vou dar tudo para ajudar o clube", afirmou Bura, que apelou ainda ao apoio dos adeptos ao longo da temporada.Formado no FC Porto, Bura tem-se afirmado ao longo dos últimos anos na 2.ª Liga, divisão onde foi acumulando uma vasta experiência. Só nos últimos 5 anos, o defesa realizou 178 jogos e marcou 26 golos.