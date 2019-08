Capitão do Chaves operado no IPO do Porto

Ricardo, guarda-redes do Chaves de 37 anos que suspendeu a carreira recentemente devido a um problema oncológico , foi operado na manhã desta terça-feira no IPO do Porto. Segundo um comunicado do clube transmontano, a intervenção cirúrgica correu "dentro do esperado".

