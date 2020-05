Carlos Guerra deixa equipa satélite do Chaves

Carlos Guerra está de saída do Chaves. O técnico, de 59 anos, representou o clube durante sete temporadas, divididas por Pedras Salgadas, equipa de juniores e equipa satélite.





Nas duas primeiras temporadas ao serviço do clube, Carlos Guerra orientou o Pedras Salgadas, que na altura funcionava como equipa satélite dos flavienses. Primeiro e único treinador do Chaves Satélite, Carlos Guerra conseguiu a subida ao Campeonato de Portugal em 2017/18, assegurando a manutenção nas duas últimas épocas. Em 2015/16 e 2017/18, o técnico trabalhou na equipa de juniores do conjunto azul-grenã.O sucessor de Carlos Guerra ainda não foi anunciado, mas deve ser oficializado nos próximos dias.