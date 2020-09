Carlos Pinto em quarentena

O treinador Carlos Pinto e os adjuntos Jorge Teixeira e André Moreira estão em isolamento profilático, pelo que o Chaves arrisca-se a não ter nenhum elemento da equipa técnica no banco de suplentes no jogo frente ao Varzim, agendado para sexta-feira.





Recorde-se que a DGS travou a estreia dos flavienses na 2ª Liga instantes antes do apito inicial do jogo frente ao Feirense, em virtude dos casos positivos do guardião Samu e do médio Raphael Guzzo, bem como dos técnicos-adjuntos Tiago Castro e Pedro Machado.Foi precisamente em função do diagnóstico positivo a dois elementos da equipa técnica que a SAD transmontana optou por colocar os restantes três membros em quarentena, já que todos partilhavam o mesmo balneário, assimcomo o espaço reduzido onde realizavam, diariamente, as reuniões de trabalho.