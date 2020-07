Carlos Pinto quer Chaves com plantel "muito forte" na 2.ª Liga

O novo treinador do Desportivo de Chaves disse, esta sexta-feira, que o emblema da 2.ª Liga está a preparar um plantel "muito forte" e que vai entrar em todos os jogos para ganhar na próxima temporada.

"Definimos com a direção, porque estamos a falar de uma II Liga muito competitiva, entrar em todos os jogos para ganhar. Estamos confiantes e a trabalhar para que o Chaves tenha um plantel muito forte", destacou Carlos Pinto, de 47 anos, durante a sua apresentação oficial.

Carlos Pinto, que tinha sido oficializado como novo treinador do clube transmontano em 18 de maio, falou esta quinta-feira, perante os jornalistas numa conferência de imprensa 'improvisada', ao ar livre, devido às restrições causadas pela pandemia de covid-19.

No regresso ao clube que já representou como jogador e treinador, o técnico, que na temporada passada orientou o Leixões, garantiu "empenho total" da equipa técnica e jogadores.

"O Chaves vem de duas épocas em que as coisas não correram bem. Estamos a falar de um grande clube, que na época passada tinha o objetivo de subir de divisão e não correu muito bem", apontou.

Feliz pelo regresso, Carlos Pinto antecipou um segundo escalão "fortíssimo" na nova época, após já estar confirmada a descida do Desportivo das Aves.

E mostrou-se também satisfeito com as contratações já garantidas para os flavienses, que começaram hoje com os treinos para a próxima temporada.

"Estamos a trabalhar nas prioridades e já contratámos cinco prioridades. Continuamos no mercado para tornar o Chaves cada vez mais forte", disse, adiantando que deverão ser contratados mais três ou quatro jogadores.

Carlos Pinto pretende ainda que a equipa se identifique com as suas ideias e do clube.

"Falamos da raça transmontana e se puder estar sempre dentro de campo juntamente com o que privilegio nas minhas ideias, fico satisfeito", disse ainda.

Com o futebol português a viver um momento diferente devido à pandemia de covid-19, o técnico lembrou que o segundo escalão saiu beneficiado, ao poder recolher informação de como estão a trabalhar os clubes da I Liga, que ainda estão em competição.

O antigo médio representou o Desportivo de Chaves entre 2006 e 2010, sendo o capitão de equipa dos flavienses quando atingiram pela primeira e única vez uma presença na final da Taça de Portugal, em 2010, na derrota por 2-1 com o FC Porto.

Como treinador, Carlos Pinto orientou os transmontanos em 2014/2015, época na II Liga em que o Desportivo de Chaves ficou perto de garantir a subida ao principal escalão, o que não se concretizou na última jornada.

No regresso após cinco anos, o treinador natural de Paços de Ferreira confessou que aquele foi "um marco que ficou para a vida, mas que faz parte do futebol".

Nas últimas temporadas, Carlos Pinto assegurou a subida ao principal escalão ao serviço do Santa Clara, na época 2016/2017, e ao serviço do Famalicão, na temporada seguinte.