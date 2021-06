Chaves anuncia rescisão de Roberto

O Chaves anunciou, esta segunda-feira, ter chegado a acordo com Roberto para a rescisão de contrato do jogador. O avançado tinha ainda mais um ano de contrato com os flavienses.





"A SAD e o Grupo Desportivo de Chaves comunicam que chegaram a acordo com o avançado Roberto para a rescisão amigável do contrato que ligava as duas partes. Agradecemos ao jogador todo o empenho e profissionalismo que sempre empregou ao serviço do Desportivo e desejamos-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais", escreveu o clube nas redes sociais.Na temporada 2020/21, o avançado apontou oito golos em 28 encontros.