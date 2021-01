Chaves apresentou primeiro reforço de inverno

Depois da saída de Juninho para o Boavista, onde assinou contrato até 2024, a SAD do Desportivo de Chaves apresentou Vasco Fernandes como primeiro reforço de inverno para Carlos Pinto.





O Conselho de Administração da SAD e a Direção do Clube informaram esta sexta-feira, através de um comunicado, que firmaram acordo com o defesa central Vasco Fernandes.O jogador já treinou esta manhã com o restante plantel, às ordens do treinador Carlos Pinto.Vasco Fernandes, de 34 anos, natural de Olhão, vem do Umraniyespor da Turquia, onde esta temporada, em nove jogos contava com um golo.Vasco Fernandes começou no Olhanense e em Portugal jogou também no Leixões e no V. Setúbal, onde na época 2018/19, antes de se transferir para a Turquia, fez 37 jogos. Vasco passou pela vizinha Espanha e representou o Salamanca, Celta de Vigo e Elche.