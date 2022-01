Chaves com 10 casos positivos à Covid-19

O Chaves é o mais recente clube da Liga Sabseg com um surto de Covid-19. Neste momento, os flavienses têm dez casos positivos no grupo de trabalho da equipa principal.De acordo com informações recolhidas por Record, há seis jogadores e quatro elementos da equipa técnica infetados. Depois de ter visto o seu jogo com o Rio Ave ser adiado devido a casos positivos nos vila-condenses, o Chaves tem agora de lidar com o vírus no seu próprio plantel.O próximo encontro dos transmontanos é no dia 16 de janeiro, frente ao Varzim. Os próximos dias serão decisivos para se perceber de que forma é que a situação evolui nos flavienses.