Chaves com mais três casos positivos à Covid-19

Mais três atletas acusaram positivo ao novo coronavírus SARS-CoV-2, depois de um novo rastreio no grupo de trabalho do Chaves.





Depois de na semana passada, o técnico Vítor Campelos se ter visto impedido do contributo de cinco atletas, por Covid-19 (quatro positivos e um em isolamento profilático), um novo rastreio ao grupo de trabalho detetou a existência de mais três casos positivo, elevando para oito o número de indisponíveis no grupo de trabalho, aos quais se juntam Paulinho e Ruben, que só esta semana iniciaram corrida, depois de lesão.O clube não revelou a identidade dos jogadores que se encontram em fase ativa da doença, mas informou que os atletas estão assintomáticos, bem de saúde e a serem acompanhados pelo Departamento Médico do clube.