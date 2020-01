Chaves contrata defesa Simão ao Estoril

O defesa esquerdo Simão, de 24 anos, que representava o Estoril, é reforço do Chaves, a título definitivo, anunciou esta quinta-feira o clube que ocupa o sexto lugar na 2.ª Liga.

Em nota publicada no site oficial, o clube transmontano destacou a contratação do defesa a título definitivo, mas sem divulgar a duração do contrato.

Esta temporada, Simão Azevedo, também conhecido como Simãozinho, representou o Estoril, igualmente do segundo escalão, em oito jogos oficiais e ainda um na equipa de sub-23.

Com formação no Trofense, o lateral esquerdo, que é o quarto reforço dos flavienses desde a reabertura do mercado de transferências, representou ainda o Sp. Braga, entre 2015 e 2019.

O Chaves já garantiu dois médios no 'mercado de inverno', com a contratação de Bernardo Martins, ex-Paços de Ferreira, e de Benny, por empréstimo do Belenenses, bem como o avançado Wellington, ex-Portimonense.

O emblema de Chaves mudou de treinador em 19 de dezembro, com a saída de José Mota para a entrada de César Peixoto.