Chaves oficializa saída de Nikolas Maras para o Almería

O Chaves anunciou este sábado, a transferência em definitivo de Nikolas Maras para o Almería, confirmando assim a notícia avançada por Record há cerca de um mês. O defesa-central rubricou um contrato válido até 2024 com o clube espanhol.





"O Conselho de Administração da SAD e a Direção do Grupo Desportivo de Chaves informam que chegaram a acordo com o UD Almeria para a transferência definitiva do jogador Nikola Maras.Agradecemos ao Maras todo o profissionalismo colocado ao serviço da nossa instituição e desejamos-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais", podia ler-se no comunicado do Chaves.Chegado a Portugal em 2017, Maras esteve duas temporadas ao serviço dos transmontanos. Na época passada, na qual esteve cedido aos espanhóis, o jogador de 24 anos apontou três golos em 39 encontros.