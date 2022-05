Chaves protesta número de bilhetes disponibilizados pelo Rio Ave em jogo que decidirá subida

O Chaves protestou, esta quarta-feira, através de um comunicado oficial publicado nas redes sociais, o número de bilhetes disponibilizados pelo Rio Ave para a visita dos flavienses a Vila do Conde, num encontro com fortes implicações nas contas da subida à Liga Bwin.De acordo com o relato da formação transmontana, a SAD do Chaves teria sido notificado de que a SDUQ do Rio Ave disponibilizaria 687 lugares ao clube, que foram reservados pelo atual terceiro classificado da Liga Sabseg. Agora, o Chaves acusa o Rio Ave de uma "inovadora interpretação regulamentar" do Rio Ave, que pretende restringir o acesso aos adeptos visitantes a 5 por cento do total dos lugares disponíveis - cerca de 200 bilhetes.O clube informa ainda que, se a situação não se alterar, vai "proceder uma participação disciplinar cuja coima para a SDUQ do Rio Ave poderá atingir valores entre 127.500 e 255.000 euros", salientando que "não se revê neste tipo de postura comportamental anti-regulamentar e anti-ética, pelo que irá proteger os interesses dos seus sócios, adeptos e simpatizantes independentemente do resultado do referido jogo".

GRUPO DESPORTIVO DE CHAVES – FUTEBOL SAD, vem, pelo presente comunicar a todos os seus sócios, adeptos, simpatizantes e, ainda, à Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Federação Portuguesa de Futebol, o seguinte:

i. Por comunicação electrónica recebida por parte da SDUQ do Rio Ave, no dia 04.05.2022, e relativamente ao jogo Rio Ave vs Grupo Desportivo de Chaves, de próximo dia 15 de Maio de 2022, e ao abrigo do artigo 105.º do Regulamento de Competições da LPPF foi notificada esta sociedade desportiva, por via de Modelo L, que a SDUQ do Rio Ave disponibilizaria 687 lugares ao clube visitante;

ii. Nesse mesmo dia - 04.05.2022 – o Grupo Desportivo de Chaves reservou a totalidade dos 687 lugares disponibilizados pelo nosso adversário.

iii. Foi, portanto, com total estupefacção que, no dia, 07.05.2022 esta sociedade desportiva se depara com uma inovadora interpretação regulamentar por parte da SDUQ do Rio Ave, onde pretende restringir o acesso aos adeptos do Grupo Desportivo de Chaves a 5% do total dos lugares disponíveis;

iv. Esta sociedade desportiva, desde essa data, tentou, pacificamente e com total espírito desportivo encetar negociações com o nosso adversário por forma a garantir uma solução mitigada, que não prejudicasse nenhuma das sociedades desportivas, nem os respectivos adeptos;

v. Da parte do nosso adversário, a partir de dia 07.05.2022, o Grupo Desportivo de Chaves apenas obteve respostas ao arrepio do Regulamento de Competições em vigor.

vi. Desta feita, não pode o Grupo Desportivo de Chaves, resignar-se com tal postura, e, informa que, caso a SDUQ do nosso adversário não recue nas pretensões anti-regulamentares, irá proceder a participação disciplinar cuja coima para a SDUQ do Rio Ave poderá atingir valores entre EUR 127 500 e EUR 255 0000;

vii. O Grupo Desportivo de Chaves Futebol SAD não se revê neste tipo de postura comportamental anti-regulamentar e anti-ética, pelo que irá proteger os interesses dos seus sócios, adeptos e simpatizantes independentemente do resultado do referido jogo.