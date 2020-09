Chaves reage ao adiamento do encontro diante do Feirense

Depois da Liga Portugal explicar, em comunicado, os motivos que levarão para a não realização do encontro inicialmente marcado para esta sexta-feira entre Feirense e Chaves, para a 1.ª jornada da LigaPro, foi a vez do emblema flaviense reagir. Em comunicado emitido no sítio oficial, os flavienses afirmam que a Direção-Geral da Saúde (DGS) não permitiu a realização da partida.





Recorde-se que na manhã desta sexta-feira, o Chavesque os jogadores Raphael Guzzo e Samu e os adjuntos Pedro Machado e Tiago Castro tinham testaram positivo à Covid-19 nos exames realizados nas 24 horas anteriores ao arranque do encontro diante do Feirense."O Conselho de Administração da SAD e a Direção do Clube informam que a DGS [Direção-Geral da Saúde] não autorizou a realização da partida entre o CD Feirense e o GD Chaves, referente à 1.ª jornada da LigaPro.Chaves, 11 de setembro de 2020O Conselho de Administração da SAD e a Direção do Clube", pode ler-se.