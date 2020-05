Cláusula de opção sobre Maras prorrogada

O prazo para os espanhóis do Almería exercerem o direito de opção sobre a aquisição dos direitos desportivos do central Nikola Maras terminava no final do mês de maio, mas a SAD flaviense aceitou prorrogar o prazo por mais um mês, pelo que o sérvio vai continuar emprestado ao emblema que milita na 2ª Divisão de Espanha até ao final da prova.





A administração transmontana decidiu dar mais tempo ao Almería em função do consequente hiato competitivo que a pandemia da covid-19 gerou, bem como por causa das dúvidas que se chegaram a formular em torno da retoma.Sensibilidade negocial tendo também em perspetiva um possível retorno financeiro, dado o desempenho do central sérvio no país vizinho, onde usufrui do estatuto de titular com 28 jogos realizados.