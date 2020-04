Francisco José Carvalho: «O melhor é fazer um campeonato só com os três grandes»

Francisco José Carvalho, presidente da SAD flaviense, ficou indignado com a decisão governamental em auscultar apenas os denominados três grandes do futebol nacional e defende a Liga Portugal como o representante legítimo de todos os clubes dos escalões profissionais.





"É uma vergonha que ninguém tenha falado. Como é possível o governo marcar uma reunião com a FPF e os três grandes do futebol português? É por isto que o futebol português está como está. O futebol português resume-se ao Benfica, FC Porto e Sporting?", questionou o líder dos transmontanos, convicto da importância de todos os outros membros: "Com este pensar o futebol não vai evoluir e os outros vão ser toda a vida pequenos. Só contamos para fazer número. O melhor é fazer um campeonato só a três".Francisco José Carvalho recordou ainda que "os clubes da primeira e da segunda Liga têm um representante, que é a Liga Portugal. Esse organismo representa todos e não só alguns, pois na hora das decisões os nossos votos são iguais aos do Benfica, FC Porto e Sporting"."Estamos a dar protagonismo a mais quando o importante não são os clubes, mas sim a segurança de todos e não só dos grandes. Numa altura destas todos deviam ser tratados por igual e a Liga Portugal é quem devia ser ouvido como porta-voz da totalidade dos clubes que representa", justificou o presidente flaviense.O dirigente considera que o ponto final nas competições seria o cenário mais ajustado às circunstâncias e, mesmo assumindo todas as contrariedades em torno do contexto do Chaves, garante cumprir o que for estipulado pela maioria."Estamos a aguardar por indicações da Direção Geral de Saúde, da Liga Portugal e da Federação. O importante é vencer a covid-19 para voltar com segurança, essa é que é a nossa preocupação. De resto estamos tranquilos e preparados para todos os cenários", concluiu Francisco José Carvalho.