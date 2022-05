Francisco José Carvalho: «Se houvesse VAR o Chaves já tinha subido há muito»

A corrida pelo acesso ao principal escalão do nosso futebol está ao rubro e o jogo de nervos que forra o quotidiano dos principais candidatos à subida levou Francisco José Carvalho, presidente da SAD do Desportivo de Chaves, a sair em defesa dos interesses dos transmontanos em função das considerações dos responsáveis de Vila do Conde após o triunfo dos flavienses em Faro.

"O treinador do Rio Ave, bem como os seus dirigentes falam no Chaves, mas se a 2ª Liga tivesse VAR o Chaves já tinha subido há muito", desabafou o dirigente, para logo de seguida dar expressão a uma posição que o Chaves nunca descurou, bem como indicar diversas circunstâncias onde diz que os flavienses foram prejudicados: "Desde do início da época que o Chaves é um defensor do VAR, mas nunca se queixou da arbitragem. O primeiro penálti do jogo em Faro é tão controverso como segundo, pelo que não sei o porquê de tanto escândalo. O Chaves teve vários lances ao longo do campeonato em que não existem dúvidas ao ver as imagens, mas perdemos pontos, só que, repito, nunca nos queixamos da arbitragem".

Manifestação de interesses que Francisco José Carvalho tratou de clarificar com uma lista de diversos lances controversos em que considerou as decisões de arbitragem como erradas.

"Só para que se note e para avivar memórias recordo:

GD Chaves 0 - Mafra 1, (golo com penálti inexistente)

GD Chaves 0 - Benfica B 0 (penálti sobre Batxi não assinalado ao cair do pano)

Trofense 1 - GD Chaves 1 (penálti escandaloso por mão na bola não assinalado)

GD Chaves 1 - Covilhã 0 (penálti enorme não assinalado sobre Wellington)

Chaves 2 Rio Ave 1 (Obiora expulso e amarelo para Aziz em lances praticamente iguais)"

Na mesma medida e em jeito de resposta às críticas de Vila do Conde, o responsável transmontano também tratou de mencionar diversos exemplos onde é da opinião que os vila-condenses foram beneficiados.

"Rio Ave 2 - Leixões 1, com o defesa Aderllan Santos a fazer de guarda-redes e a não ser expulso ainda na primeira parte.

Rio Ave 1- Trofense 0, onde foi assinalado um penálti muito duvidoso

O que aconteceu nesta jornada, frente ao Casa Pia, onde há uma entrada aos 33 minutos de Gabrielzinho merecedora de cartão vermelho, mas o jogador só levou um cartão amarelo", resumiu Francisco José Carvalho.