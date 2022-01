Depois de já ter assegurado Picas, Joel Ferreira e Benny neste mercado de inverno, o Chaves prepara-se para encerrar esta janela de transferências com a contratação do Jô Batista, ponta de lança brasileiro de 26 anos, que estava no Sp. Covilhã, apurouCom uma carreira feita maioritariamente em clubes dos escalões secundários no brasil, bem como uma experiência no futebol japonês, o avançado chegou no último verão a Portugal pela porta dos Serranos e os seus bons desempenhos, apesar dos resultados menos positivos da turma agora orientada por Leonel Pontes, convenceram os flavienses a assegurar os seus serviços.Na presente temporada, Jô Batista soma 7 golos e uma assistência em 25 partidas oficiais.