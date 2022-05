João Batxi chamado à seleção angolana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Batxi foi convocado pela seleção de Angola para o estágio de qualificação para a CAN 2023. O avançado do Chaves, internacional já em três ocasiões, é assim opção para o selecionador Pedro Gonçalves para as partidas frente à República Centro Africana e a Madagáscar.

O jovem, de 24 anos, tem estado em grande forma ao serviço do Chaves, tendo sido eleito o melhor jogador jovem de abril da Liga Sabseg pelo Sindicato de Jogadores. Batxi apontou cinco golos nos cinco jogos realizados pelos flavienses no mês em questão, incluindo um ‘bis’ na vitória por 3-2 frente à Académica de Coimbra.

Com 36 jogos, Batxi foi, a par de Wellington Carvalho, o jogador dos transmontanos que somou mais partidas nesta época. O angolano participou em 13 tentos, dos quais sete golos e seis assistências.

A seleção angolana vai enfrentar a República Centro Africana no dia 1 de Junho, pelas 17 horas. Para o dia 5 de Junho, à mesma hora, está agendada a partida frente à formação de Madagáscar.

Autor: T.G.