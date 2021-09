João Batxi estreia-se por Angola

O angolano João Batxi, extremo do Chaves, estreou-se pela sua seleção na passada noite de quarta-feira, frente ao Egito, no Cairo.





O jogador de 23 anos iniciou a partida para o apuramento do Mundial de 2022 logo a titular, acabando por sair aos 61 minutos.A Angola perdeu o jogo pela margem mínima, com um golo do egípcio Afsha, de grande penalidade. Dia 7 enfrentam a Líbia, já em casa.