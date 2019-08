João Correia é reforço do Chaves

Tal como Record avançou, João Correia vai ser reforço do Chaves por empréstimo do V. Guimarães até ao fim da presente temporada. O extremo já se encontra nas instalações do clube transmontano e deve mesmo treinar com a equipa esta segunda-feira.





Depois de ter alinhado em 28 jogos pela equipa B vimaranense na época transata e de ter sido utilizado por Ivo Vieira nos dois encontros com a Jeunesse Esch na Liga Europa já este ano, o jovem de 22 anos tem agora a oportunidade de somar mais minutos de jogo. A chegada de João Correia vem preencher uma lacuna no plantel do Chaves, isto na medida em que José Mota já tinha manifestado a intenção de receber mais um extremo.Resta agora perceber se João Correia já será utilizado na próxima jornada, no jogo dos transmontanos frente ao Penafiel. O encontro disputa-se domingo, às 18h15.