João Correia fica no Chaves em definitivo

Depois de ter agradado ao Chaves na temporada que passou emprestado pelo V. Guimarães aos transmontanos, João Correia vai permanecer no emblema flaviense para a próxima época, desta feita em definitivo.





O extremo foi oficializado esta sexta-feira, através de um comunicado emitido pelo Chaves, no qual o clube nortenho dava conta da conclusão do negócio."O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD comunicam que chegaram a acordo com o Vitória SC para a transferência definitiva do jogador João Correia. Na época 2019/20, João Correia, defesa/médio de 23 anos, disputou 15 jogos ao serviço do Desportivo e 2 na Liga Europa com a camisola do Vitória SC. Desejamos a João Correira os maiores sucessos pessoais e profissionais", podia ler-se.