João Queirós reforça Chaves

O Chaves oficializou esta quinta-feira a contratação de João Queirós, defesa-central de 23 anos que esteve contratualmente ligado aos alemães do Colónia na época passada.





Com passagens pela Dragon Force, Benfica e Sp. Braga durante a formação, o jovem de Viana do Castelo mudou-se depois para o clube alemão, onde atuou apenas pela equipa secundária. Em 2018/19, regressou a Portugal para representar os sub-23 do Sporting, a que seguiu uma passagem no Willem II, antes do regresso à Alemanha.No plano desportivo, o Chaves recebe o Feirense no domingo, em jogo da 3ª jornada da Liga Sabseg.