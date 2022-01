Joel Ferreira é reforço do Chaves

O Chaves oficializou esta sexta-feira a contratação de Joel Ferreira, defesa-esquerdo que estava no Arouca desde a época passada e que foi fundamental na subida do clube à Liga Bwin, participando em 26 partidas.Tal comojá tinha adiantado no início de janeiro, o jogador de 30 anos era uma das saídas esperadas no plantel de Armando Evangelista, depois de ter perdido espaço nos arouquenses, tendo realizado apenas quatro encontros na primeira metade da época. O português rescindiu por mútuo acordo.Formado no FC Porto, Joel Ferreira tem uma vasta experiência na 2ª Liga, tendo passado por Mafra, Estoril e Académica, além do Arouca.No Chaves, o experiente lateral vai concorrer com Bruno Langa por uma vaga no lado esquerdo da defesa, colmatando também a ausência de Bruno Teles, lesionado de longa data e que foi recentemente operado a uma hérnia.