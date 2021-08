Juninho volta a suscitar cobiça

A menos de 24 horas do encerramento do mercado de transferências em Portugal, Juninho Vieira voltou a despertar o interesse de vários clubes e o Qarabag, do Azerbaijão, onde a janela para contratações apenas encerra ao final da noite desta quarta-feira, pretende assegurar os serviços do jogador.





Na temporada anterior, o avançado, de 24 anos, chegou a ser anunciado como reforço de inverno do Boavista , mas o negócio entre a SAD Flaviense e os axadrezados não se confirmou e acabou por ser reintegrado no plantel do Chaves. Esta temporada, o Boavista voltou a manifestar interesse Juninho, mas a SAD do Chaves, segundo apurou, só liberta o jogador se a proposta cobrir a clausula de rescisão, que neste momento é de um milhão de euros.Até ao momento, Juninho fez parte do onze escolhido por Vítor Campelos nas quatro jornadas da Liga Sabseg já disputadas.