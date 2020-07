Medina deixa Chaves e ruma ao Qarabag do Azerbaijão

O defesa Kevin Medina é reforço do Qarabag, anunciou este domingo o Chaves após ter chegado a acordo para a transferência do colombiano para a equipa que conquistou os últimos sete campeonatos Liga de futebol do Azerbaijão.

"O jogador viajou na passada sexta-feira para o Azerbaijão, onde realizou testes médicos e rubricou contrato. Medina já seguiu para o estágio com a sua nova equipa. Ao Medina, desejamos os maiores sucessos pessoais e profissionais neste novo desafio da sua carreira", destaca a nota publicada no site oficial na Internet do emblema transmontano da Segunda Liga.

O colombiano de 27 anos representou os flavienses na última temporada, realizando 18 partidas e apontando um golo.

Em Portugal, representou ainda a Naval, Moura, Sintrense, Pinhalnovense e Académico de Viseu.

Numa mensagem de despedida publicada na rede social Instagram, Kevin Medina anunciou também a saída do Chaves.

"Quero agradecer a todos que fizeram parte desta caminhada e que sempre, bem ou mal, me deram motivação extra para ser melhor. (...) Desejo que este grande clube consiga alcançar com sucesso todo os objetivos traçados para esta época", realça a nota.

O Qarabag conquistou os últimos sete campeonatos do Azerbaijão, incluindo o da temporada 2019/2020, prova que foi cancelada devido à pandemia de covid-19.

O clube liderava a prova com mais oito pontos do que o segundo classificado e foi declarado campeão.

O Desportivo de Chaves anunciou como reforços para a nova temporada no segundo escalão os defesas Luís Rocha, de 33 anos, ex-Farense, e Bura, de 31 anos, ex-Leixões, os médios Zé Tiago, de 31 anos, ex-Mafra, e Luís Silva, de 27 anos, ex-Leixões, e o avançado Roberto, de 31 anos, ex-Estoril.

Também o ala direito João Correia, de 23 anos, assinou em definitivo pelos flavienses, depois de ter estado emprestado na temporada 2019/2020 pelo Vitória de Guimarães.

A equipa será orientada pelo técnico Carlos Pinto, de 47 anos, que na época passada representou o Leixões, e arrancou com os treinos para a nova temporada em 11 de julho.